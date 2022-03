Začetek evakuacije prebivalcev mesta Mariupol na jugu Ukrajine je zaradi večkratnih ruskih kršitev začasne prekinitve ognja preložen, so po poročanju agencij sporočile mestne oblasti. Evakuacija civilistov je »iz varnostnih razlogov preložena«, saj ruske sile še naprej obstreljujejo Mariupol in okolico, so sporočili. Rusko obrambno ministrstvo je danes odredilo začasno prekinitev napadov na mesti ...