Kralji po podaljšku v gosteh premagali kosmatince Dnevnik Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so na gostovanju pri Boston Bruins po podaljšku in preobratu zmagali s 3:2. Potem ko so kralji še v zadnji minuti zaostajali z 1:2, je najprej za goste izenačil Trevor...

Sorodno





















Oglasi