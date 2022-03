Kojoti v Detroitu zadevali kot za stavo, velik preobrat New Jerseyja #video SiOL.net V pestrem večeru lige NHL je New Jersey na domačem ledu premagal vodilno moštvo iz Colorada, Washington pa je bil na krilih dvakratnega strelca Aleksandra Ovečkina v gosteh boljši od druge ekipe zahodne konference Calgary Flames. Prvaki iz Tampe so ostali praznih rok v Winnipegu (4:7), za najvišjo zmago večera pa je poskrbela Arizona. Kojoti so v gosteh ponižali Detroit kar z 9:2!

