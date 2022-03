Avstrija začno odpravila obvezno ceplenje proti covidu-19 Lokalec.si V Avstriji so začasno odpravili obvezno cepljenje proti covidu-19, je odločila vlada. Ukrep obveznega cepljenja namreč pri koronavirusni različici omikron ni sorazmeren, je pojasnila avstrijska ministrica za ustavo Karoline Edtstadler. Odločitev o začasni odpravi obveznega cepljenja so sprejeli na podlagi priporočil strokovne komisije, ki so jih po besedah Edtstadlerjeve seveda upoštevali. Strokov ...

