V sredo, 9. marca, so opravili 1865 PCR testov in 11.943 hitrih antigenskih. Potrdili so 2305 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi 24.694 primerov aktivnih okužb, kar je 38 manj kot dan prej, je pa nekoliko naraslo število potrjenih primerov. V sredo je število potrjenih okužb v primerjavi z dnevom prej naraslo za 123, v primerjavi z min ...