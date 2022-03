Podpredsednica ukrajinske vlade: Ruska vojna v Ukrajini je lekcija za vse države RTV Slovenija "Tri dni so ubijali otroke v Mariupolju, umirali so pred očmi vsega sveta in nihče jih ni mogel rešiti. To je katastrofa," je v pogovoru s posebno poročevalko RTV Slovenija iz Ukrajine Karmen W. Švegl dejala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

