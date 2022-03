Hojs: Slovenija bo do petka aktivirala zakon o začasni zaščiti beguncev Lokalec.si Na ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo sklep, s katerim bodo vladi predlagali aktiviranje zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb, ki beguncem iz Ukrajine zagotavlja takojšnjo začasno zaščito, je ob robu vladnega obiska v osrednjeslovenski regiji povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Zakon bo aktiviran najpozneje do petka. Notranji ministri EU so v začetku marca dosegli dogovor ...

