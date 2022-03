ZDA in Velika Britanija se odpovedujejo ruski nafti in plinu Primorski dnevnik Ameriški predsednik Joe Biden je potrdil, da ZDA prekinjajo uvoz ruske nafte in plina. Napovedal je embargo nad energenti, ki prihajajo iz Moskve. Prav tako je pred tem britanski premier Boris Johnson napovedal, da se bo že do konca tekočega leta tudi Združeno kraljestvo v celoti odpovedalo dobavi ruskih energentov. Velika Britanija sicer v primerjavi z drugimi evropskimi državami uvaža iz Rusije ...

Sorodno





































Oglasi