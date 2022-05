Bravo in Koper drevi v Celju za pokalno lovoriko RTV Slovenija Nogometaši Kopra in Brava bodo drevi ob 20. 30 v Celju igrali finale Pokala Pivovarne Union. Za Ljubljančane bo to priložnost za prvo veliko lovoriko v zgodovini kluba, Koprčani pa imajo ob naslovu državnega prvaka tudi že pokalne trofeje.

