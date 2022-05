Meščevo ministrstvo buri duhove: kaj bo pokrivalo in kakšne bodo njegove pristojnosti? Slovenske novice V sredo so prvaki bodočih koalicijskih partneric dokončno uskladili programski del koalicijske pogodbe in razdelili ministrske funkcije med strankami.

Sorodno











































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Marjan Šarec

Tanja Fajon

Alenka Bratušek