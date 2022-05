Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 177 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval kolesar, in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Na mejnem ...