Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 209 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali. in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih ...