Nova prognoza neviht: Na teh območjih pričakujte močne nalive in točo zurnal24.si Predvsem na območjih Koroške, Savinjske, Zasavske, Posavske in zahodnega dela Podravske regije, ter na območju Alp, bodo pozno popoldne možne krajevne močnejše nevihte z močnimi nalivi, sunki nevihtnega piša in točo.

