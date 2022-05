Uprava za zaščito in reševanje in Agencija za varstvo okolja sta zaradi prihajajočih neviht razglasila rumeni alarm za vzhod države. To pomeni, da obstaja nevarnost razlivanja vod in hudourniških poplav. V četrtek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 °C. V petek bo dopoldne sončno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno ...