Po najtoplejšem majskem dnevu prihaja fronta z možnimi neurji in točo 24ur.com Za nami je najtoplejši majski dan v zadnjih petih letih. Zelo visoke temperature so bile predvsem v vzhodnem delu Slovenije. Najvišjo temperaturo so izmerili na letališču Cerklje ob Krki, kjer so termometri kazali skoraj 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bodo ozračje prehodno osvežile krajevne plohe in nevihte, a že v nedeljo se bomo spet vzpenjali po temperaturni lestvici. Poletno topel bo t...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Avstrija

Celje

Ljubljana

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Alenka Bratušek

Tanja Fajon