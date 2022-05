Rasističen pokol v ameriškem Buffalu: beli ekstremist umoril 10 ljudi Reporter V sobotnem streljanju v supermarketu v Buffalu v ameriški zvezni državi New York je bilo ubitih deset ljudi, trije so bili ranjeni. Oblasti so napad označile za "rasno motiviran", saj je 11 od 13 žrtev napada temnopoltih. 18-letni napadalec je strelski po

Sorodno













Oglasi Omenjeni FBI

New York

Španija Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Robert Golob

Borut Pahor

Matej Tonin

Luka Dončić