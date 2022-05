V zvezni državi New York se je zgodil strelski napad, v katerem je umrlo 10 ljudi, še trije pa so bili ranjeni. 18-letnega osumljenca, oblečenega v vojaško obleko, ki je dejanje v živo predvajal prek spleta, so policisti že prijeli. Ker so bile žrtve večinoma temnopolti, oblasti dejanje preiskujejo kot zločin iz sovraštva in rasno motivirano ekstremistično dejanje, poroča portal 24ur. V soboto pop ...