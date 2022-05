Novo streljanje v ZDA: v cerkvi umrla ena oseba, več ranjenih #video SiOL.net V streljanju v cerkvi v Kaliforniji je v nedeljo po lokalnem času umrla ena oseba, štirje so huje ranjeni, so danes sporočile oblasti te ameriške zvezne države, poročajo tuje tiskovne agencije. Streljanje se je zgodilo le dan po tistem, ko je bilo v zvezni državi New York v strelskem napadu ubitih deset ljudi.

