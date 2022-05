Legenda lige NBA prehvalil Dončića SiOL.net Kar so pokazali košarkarji Dallas Mavericks na odločilni tekmi polfinala zahodne konference, je bila prava poezija. Visoka zmaga na najpomembnejši tekmi odmeva v košarkarskem svetu. Strokovnjaki secirajo predstavo, ki so jo zrežirali Luka Dončić in soigralci. Legendarni Charles Barkley je izpostavil, kaj vse slovenski košarkarski virtuoz pomeni za Dallas.

