V živo: Hud boj v Stožicah, Cedevita Olimpija se dobro upira Crveni zvezdi Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije pravkar igrajo drugo tekmo polfinala lige ABA proti Crveni zvezdi. Olimpija je na prvi tekmi morala priznati premoč beograjskemu klubu, zato mora za podaljšanje sezone v tem tekmovanju pred domačimi navijači nujno premagati srbsko ekipo. Že v nedeljo sta se na drugi tekmi v polfinalni seriji pomerila Partizan in Budućnost, ki je po dramatičnem zaključku prišla do zmage z 72:71 in izid v zmagah izenačila na 1:1.

