Avstrijci prvič v 30 letih premagali Čehe RTV Slovenija Hokejisti Avstrije so v 3. krogu svetovnega prvenstva elitne divizije v Tampereju po kazenskih strelih presenetili Čehe in zmagali z 2:1. Podaljšek so izsilili 38 sekund pred koncem rednega dela.

Sorodno





Oglasi