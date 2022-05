V Kambodži prijeli Slovenca na begu RTV Slovenija Slovenski kriminalisti so uspešno končali dlje časa trajajoče iskanje slovenskega državljana, obsojenega zaradi storitve kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter kaznivega dejanja izdelave in posesti pornografskega gradiva.

