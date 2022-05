V Kambodži so prijeli moškega, obsojenega zaradi storitve kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ter kaznivega dejanja izdelave in posesti pornografskega gradiva. Šlo naj bi za 51-letnega Primorca Janija Kokota. Jani Kokot bi moral v začetku leta 2017 začeti prestajati 46 mesecev zaporne kazni. Spomladi istega leta se je za njim izgubila vsaka sled. Na podlagi mednarodnega p ...