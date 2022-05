Iz Kambodže deportirali Primorca, obsojenega zaradi pedofilije #video SiOL.net V Kambodži so prijeli Primorca, ki je bil obsojen zaradi kaznivih dejanj spolnega napada na mladoletno osebo. Obsojen je bil tudi zaradi izdelave in posesti pornografskega gradiva. Po poročanju nekaterih medijev gre za Janija Kokota, ki je bil na seznamu najbolj iskanih zločincev od leta 2017, na begu je bil tako pet let. V Slovenijo so ga deportirali 13. maja.

