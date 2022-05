Oblikovanje vlade še vedno predvideno do 3. junija, začasno po trenutnem razrezu resorjev Lokalec.si Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je napovedal, da bo nova vlada kljub predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o spremembah zakona o vladi oblikovana do 3. junija. Nova vlada bo začasno delovala po veljavnem razrezu. Ministrstvo za delo bo začasno vodil Luka Mesec, za infrastrukturo Bojan Kumer in za izobraževanje Igor Papič. “Resda bomo šli po nekoliko drugačni poti, ampak šli bomo en ...

Sorodno





































































































































































Oglasi