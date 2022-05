V novi številki revije Demokracija: Golobovo sestavljanje nove vlade se spreminja v teater absurda! Levičarska medijska konstrukcija realnosti! Levica napoveduje popolno podreditev RTVS! Kam greš, draga Evropska unija? Intervju: Andrej Rahten, J. Langella in S. Howard Demokracija V nôvi števílki revíje Demokracíja píšemo, kdó so predvídeni nôvi minístri v levíčarski vládi Róberta Golóba, o njíhovi usposóbljenosti in afêrah. Razkrívamo, da je cunámi na RTV Slovénija le polítični aktivízem pod krínko bôja za nèodvisnost jávnega médija. Píšemo túdi, da je Slovénija dobíla dán spomína na žrtve komunístičnega nasílja. Objávljamo intervjúje z zgodovínarjem dr. Andrêjem Rahténom ...

