Vroči Butler popeljal vročico do prve zmage proti Bostonu 24ur.com Košarkarji Miamija so na prvi tekmi finala vzhodne konference po zaslugi razpoloženega Jimmyja Butlerja, ki je dosegel kar 41 točk, ugnali Boston Celtics s 118:107 in v dvoboju na štiri zmage povedli z 1:0.

Sorodno





Oglasi