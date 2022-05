Dončić z Dallasom tokrat brez možnosti v San Franciscu 24ur.com Košarkarji ekipe Golden State Warriors so na prvi tekmi finala zahodne konference lige NBA doma premagali Dallas Maverickse s 112:87 in v dvoboju na štiri zmage povedli z 1:0. Luka Dončić, ki je bil tako kot soigralci tokrat manj razpoložen, je dosegel dvajset točk ter dodal sedem skokov in štiri podaje v 35 minutah. Tudi druga tekma bo v San Franciscu, nato pa se serija seli v Teksas.

