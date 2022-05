29-letnik je imel prirejen prostor za gojenje konoplje #foto SiOL.net Domžalski policisti so v torek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 29-letniku in našli posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, več kot 250 svežih rastlin konoplje, okoli 50 gramov posušene rastline konoplje in še ukradeno kolo.

