Greda konoplje v Domžalah Dnevnik Domžalski policisti so opravili hišno preiskavo pri 29-letniku. Odkrili so prirejen prostor za gojenje konoplje, več kot 250 svežih rastlin, okoli 50 gramov posušene konoplje ter ukradeno kolo. Predmete so zasegli, kolo pa vrnili lastniku....

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Borut Pahor

Janez Janša

Danijel Krivec