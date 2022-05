Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so med hišno preiskavo 29-letnika našli preko 250 svežih rastlin konoplje, posušeno konopljo in odtujeno kolo. Kolo so že vrnili lastniku Domžalski policisti so včeraj na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 29-letniku. Med hišno preiskavo je bil najden posebej prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, preko ...