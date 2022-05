Andraž o eksperimentu: To je bil zame hud boj s psiho in živci #video SiOL.net V šovu Poroka na prvi pogled, ki bo na sporedu nocoj ob 21. uri, pare čaka še zadnja ceremonija zaobljub. Na njej bosta pred strokovnjake prva sedla Sanela in Andraž, ki sta bila med pogovorom precej iskrena in sta svoj odnos prikazala v precej drugačni luči.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Danijel Krivec

Luka Dončić

Tanja Fajon

Luka Mesec