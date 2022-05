Nina in Domen spregovorila tudi o znamenitih seks kockah #video SiOL.net V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je pare čakala še zadnja skupna ceremonija. Pred strokovnjake sta sedla tudi Nina in Domen, ki sta spregovorila o svojih strahovih, razkrila pa tudi, da Nininega poročnega darila nista nikoli uporabila.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Tanja Fajon