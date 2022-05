Ob 3.10: Golden State – Dallas RTV Slovenija Po veliki zmagi na sedmi tekmi v Phoenixu so apetiti v Dallasu močno narasli. Mavericksi so se po enajstih letih uvrstili v finale Zahoda. Golden State bo imel prednost domačega parketa, v Chase Centru so Bojevniki dobili vseh šest tekem v končnici.

