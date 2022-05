Piše: Peter Truden (Nova24tv) Vložitev predloga za razpis posvetovalnega referenduma je poslance nove koalicije močno razburila. Menijo, da gre zgolj za nagajanje stranke SDS, kazanje mišic in iskanje načinov, kako bi se SDS čim dlje obdržala na oblasti. Da ne govorimo o tem, da so celo dejali, da je ravnanje SDS “nehigienično”. Malce za lase privlečeni so njihovi očitki, glede na to, da je bilo ...