V SDS vložili tudi predlog sprememb zakonov o zdravstvenem varstvu in zdravstveni dejavnosti Politikis Poslanska skupina SDS je v sredo v parlamentarni postopek vložila predloga sprememb zakonov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter o zdravstveni dejavnosti. S prvim želijo zmanjšati obseg administrativnih nalog družinskih zdravnikov, z drugim pa zagotoviti kontinuiteto obravnave bolnikov, ki se zdravijo pri koncesionarjih. Potem ko so na konstitutivni seji DZ prejšnji petek v parla ...

Sorodno

















































































































































Oglasi Omenjeni SDS Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Saša Arsenovič