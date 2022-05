“Rusija je sprožila vojno tudi proti žitu in povzročila globalno krizo oskrbe s hrano” Maribor24.si Države članice Varnostnega sveta Združenih narodov so na današnjem posebnem zasedanju o prehranski varnosti v konfliktnih območjih ponovno pozvale Rusijo, naj omogoči izvoz pšenice iz ukrajinskih pristanišč ob Črnem morju. Nekateri voditelji so Rusijo obtožili, da z blokado pristanišč uporablja lakoto kot orožje v vojni. Blokirala bi naj pristanišča ter uničevala silose, ceste in železnice Vrh in ...

Sorodno



















Oglasi