Zaradi vaje v predoru Golo rebro bo danes med 6. in 12. uro štajerska avtocesta na odseku med izvozoma Celje Center in Slovenske Konjice popolnoma zaprta v obe smeri. Z njo bosta uprava za zaščito in reševanje in Dars preverila in izboljšala pripravljenost za učinkovito in usklajeno delovanje ob veliki nesreči v avtocestnem predoru. V vaji bodo sodelovali javne službe za zaščito, reševanje in pomo ...