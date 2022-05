Štajerska avtocesta pri Slovenskih Konjicah bo zaprta v obe smeri Nova24TV Zaradi vaje v predoru Golo Rebro bo do 13. ure zaprta štajerska avtocesta v obe smeri. Proti Ljubljani bo cesta zaprta med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Proti Mariboru bo cesta zaprta med Celjem center in Slovenskimi Konjicami, v tej smeri sta zaprta tudi priključka Celje vzhod in Dramlje. Preberite tudi: [Video] Darsove kamere ujele mladeniča, ki je se za “dobro fotografijo” ulegel

Sorodno























































































































































































Oglasi