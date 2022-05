Včeraj ob 16.08 je v naselju Jareninski vrh, občina Pesnica, voznik s osebnim vozilom zapeljal s cestišča in se prevrnil na streho. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli iztekle tekočine. Na kraju so bili prisotni tudi reševalci NMP Maribor, ki so pregledali voznika, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.