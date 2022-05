Mura pred tekmo z Mariborom suspendirala prvega vratarja Lokalec.si Zoper Marka Zalokarja je bila zaradi hujših kršitev profesionalne pogodbe podana prijava na disciplinsko komisijo DNŠ Mura. Ta je igralcu izdala sklep o suspenzu, so sporočili Muraši na družbenih omrežjih. Zalokar je suspendiran in umaknjen iz ekipe, ker se je, po njegovi izjavi, dogovoril za podpis pogodbe z Mariborom in odločno odklonil igranje na jutrišnji tekmi 36. kroga Prve lige Telemach, ko ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Maribor

Telemach Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Borut Pahor

Miro Cerar

Janez Janša