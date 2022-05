Karanović z naslovom prvaka opravil kar dve diplomi RTV Slovenija 22. maja lani je Maribor doživel poraz proti Muri z 1:3, Sobočani so se veselili prvega naslova državnega prvaka. Točno leto dni zatem sta se ekipi srečali na Fazaneriji, vijoličasti pa so se z enako mero oddolžili in po treh letih znova zavzeli vrh.

