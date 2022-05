Tik pred odločilno tekmo: Huda kršitev, odklonitev igranja, suspenz ... SiOL.net Večer pred zadnjim, odločilnim kroga za naslov slovenskega prvaka, v boju za katerega ima Maribor točko prednosti pred Koprom, so iz Mure, ki bo gostila vijolice, sporočili, da je vratar Marko Zalokar odklonil igranje na današnji tekmi in da se je dogovoril za podpis pogodbe z Mariborčani. Mura ga je zaradi hujših kršitev pogodbe suspendirala in umaknila iz ekipe.

