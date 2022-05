Včeraj smo poročali o požaru v industrijskem objektu v Spodnjih Hočah. Včeraj, 21. maja 2022, nekaj pred 13.30 je zagorel tiskarski stroj. Danes pa so na Policijski upravi Maribor razkrili nekaj podrobnosti dogodka: “Pri ogledu so policisti ugotovili, da je tuja krivda izključena. Do požara je prišlo zaradi pregretja pnevmatske zavore na tiskarskem stroju.” Posredovali so gasilci Prostovoljnega ga ...