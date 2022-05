Kar navdihne, nasmeje, gane Primorske novice “Vsem se zahvaljujemo za smeh in jok, za modrosti in užitke. Naj gledališče v postkoronskem obdobju še krepi svojo moč, se razvija in ponovno gradi tam, kjer se je moralo v dobi omejitev ukloniti!” je zazvenelo s koprskega gledališkega odra, kjer so drevi podelili primorske gledališke nagrade tantadruj. Slavili so igralec Matija Rupel in predstava 52 hertzov ter kostumograf Andrej Vrhovnik, za življenjsko delo so nagradili režiserja Dušana Mlakarja, spomnili pa so se tudi Gašperja Tiča, ki ga pogrešamo že pet let.

