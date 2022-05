Čaga vijolic v Prekmurju, ki so jo očrnili nepotrebni incidenti SiOL.net Pa ga imamo. Novi državni prvak je NK Maribor. Do naslova je prišel tako, kot se za šampione spodobi. Na tekmi sezone, na dvoboju resnice, na katerem si ni smel privoščiti spodrsljaja, je v gosteh v izjemnem navijaškem ozračju premagal Muro (3:1). Do zlata vredne zmage je prišel le dan po tem, ko je za buren uvod na derbi poskrbel suspenz vratarja Mure Marka Zalokarja. Zamenjal ga je 17-letni Vid Šumenjak, dočakal ognjeni krst med člani in prejel tri zadetke.

Sorodno

























































Oglasi