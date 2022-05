Mura ostro obsodila navijače Maribora: Danes bi se lahko pogovarjali o tragediji Sportal Maribor je v nedeljo postal slovenski nogometni prvak. Mariborčani so na zadnji tekmi v Fazaneriji s 3:1 ugnali Muro in si tako zagotovili še 16. naslov v zgodovini. Po tekmi pa je bilo pestro tudi na zelenici stadiona v Prekmurju, kamor so vdrli nekateri navijači Maribora in povzročili kaos, na katerega so se danes odzvali tudi pri Muri.

