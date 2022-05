Ukrajinci objavili najnovejše podatke o žrtvah brutalne vojne #vŽivo SiOL.net 89. dan ruske invazije v Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da v bojih na vzhodu države vsak dan umre od 50 do sto Ukrajincev. "Da Zelenski odprto govori o tri tisoč mrtvih v zadnjem mesecu dni, priča o tem, kako brutalne so bitke," je objavila dopisnica Guardiana Emma Graham-Harrison. Ukrajinski parlament je včeraj prepovedal simbola "Z" in "V", ki ju ruska vojska uporablja za promocijo vojne v Ukrajini. Parlament se je strinjal s pozivom predsednika Zelenskega, naj dovoli uporabo simbolov v izobraževalne ali zgodovinske namene.

