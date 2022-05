Slovensko gospodarstvo je kot celota v letu 2021 po ugotovitvah Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) občutno izboljšalo rezultate poslovanja. Neto čisti dobiček se je skoraj podvojil, skupni prihodki pa so porasli za 24 odstotkov. Povečalo se je tudi število zaposlenih, še bolj pa neto dodana vrednost. Slovenske gospodarske družbe so leto 2021 sklenile z višjim skupnim čistim dobič ...