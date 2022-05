Dobiček slovenskihpodjetij se je lani kar podvojil Dnevnik Podjetja in samostojni podjetniki v Sloveniji so lani povečali število zaposlenih in njihove plače, za četrtino zvišali prihodke in kar podvojili neto čisti dobiček. Močno sta se povišali tudi neto dodana vrednost podjetij in dodana vrednost

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Matjaž Kek

Zdravko Počivalšek